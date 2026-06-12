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Bursa'da hurda firmasının deposunda yangın

Bursa'da hurda firmasının deposunda yangın
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir hurda firmasına ait depoda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde bir hurda firmasına ait depoda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor.

Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi Gündoğdu Sokak'ta, bir hurda firmasına ait depoda saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler alevleri söndürme çalışması başlatırken, yangının çevreye sıçramasını da engelledi. Polisin güvenlik önlemleri aldığı yangın söndürme çalışmalarını Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü 12 araç, 5 tanker 2 kepçe ve 43 personel ile sürdürürken gökyüzüne yükselen dumanlar şehrin birçok ilçesinden görüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturmaya başlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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