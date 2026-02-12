Haberler

Bursa'da hırsızlık operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Bursa'da düzenlenen hırsızlık operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Yakalanan şüphelilerin birçok suç kaydı olduğu belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, 3 ayrı yankesicilik olayının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Farklı tarihlerde toplu taşıma araçları, ticari taksilere ait kamera kayıtları olmak üzere yaklaşık 100 saat güvenlik kamerası kayıtları inceleyen polis, şüphelilerin 43 suç kaydı olan T.Ö. ile 14 suç kaydı olan S.U. olduğunu belirledi.

Yıldırım ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, halk pazarında bebek arabasından el çantası çalan N.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen N.A'nın işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

