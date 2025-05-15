Bursa'da Hayvan Barınağındaki Üzücü İddialar Üzerine Müdür Görevden Alındı

Bursa'da Hayvan Barınağındaki Üzücü İddialar Üzerine Müdür Görevden Alındı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bir hayvan barınağında köpek ve kedilerin uyutularak öldürüldüğü iddiaları üzerine barınak müdürü Kadir Ö. görevden alındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki topladı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde belediyeye ait hayvan barınağında köpek ve kedilerin uyutularak öldürüldüğü iddialarının ardından barınağın müdürü Kadir Ö. görevden alındı.

'VİDEOLAR ESKİ DEĞİL'

Sosyal medyada gündem olan görüntülere, Her Eve Bir Pati Derneği Kurucu Üyesi Emre Demir'de tepki gösterdi. Görüntülerin, yakın tarihte çekilmiş olduğunu söyleyen Demir, "Sosyal medyada görmüş olduğunuz görüntüler hem Bursa'da hem Türkiye'de ciddi bir üzüntü yaratıp tepki topladı. Bizler uzun yıllardır konu olan bakımevini yakından tanıyan ve oraya giden, oradaki dostlarımızın yuva bulmasına çalışmaya yardımcı olan STK'lardan biriyiz. Açıkçası bu olayın yaşanmış olmasına her ne kadar inanmak bizim için zor olsa da maalesef bunların yaşandığı konusunda hemfikiriz. Çünkü o videoda her ne kadar belediye tarafı bunun geçmiş yıllarda olduğunu söylüyor olsa da oradaki videolar eski değil. Konunun değerlendirilmesini istiyoruz" dedi.

KİMSENİN BUNLARI YAŞATMAYA HAKKI YOK'

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ı, hayvanseverlerin bu tepkisine karşı duyarlı olmaya çağıran Emre Demir, "Hayvanseverler duygusal kişilerdir. Bu süreçte çok ciddi geri planda emek veren hayvanseverler var. Duygusal anlamda yorulan insanlar da var. Bu kişilerin yaşadıkları travmalarını geçtim. Çok zorlu bir süreç. Kimsenin bunları yaşatmaya hakkı yok" diye konuştu.

Haber: Yavuz YILMAZ Kamera: BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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