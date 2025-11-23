Bursa'da Hatıra Ormanı Oluşturuldu

Bursa'da Stratejik Satınalma Derneğince hatıra ormanı oluşturmak için ilk çam fidanları toprakla buluşturuldu.

Derneğin, Cumhuriyet konseri geliriyle elde edilen çam fidanları Bursa Orman Müdürlüğü ekipleriyle Mudanya Altıntaş bölgesinde dikildi.

Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Evren Cibelik, kuruluşlarının 5'inci yıl dönümünde sosyal sorumluluk projelerini gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

Başkan Yardımcısı Ahmet Demir de toprağa dokunan fidanların geleceğe umut olduğunu belirterek "Bir bilet, bir fidan' mottosuyla gerçekleştirdiğimiz Cumhuriyet konseri geliriyle bütçesini oluşturduğumuz hatıra ormanı, bugün Bursa Mudanya Altıntaş'ta hayat buldu" dedi.