Bursa'da Hafif Ticari Araç Kaza Yaptı: 3 Yaralı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına savrulan hafif ticari araçta 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri yok.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yol kenarına savrulan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.
İznik'ten Gemlik istikametine seyreden Süleyman Aydın (49) idaresindeki 34 HMU 081 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarına savruldu.
Kazada, sürücü ile eşi Sevgi Aydın (44) ve oğlu Muhammet Ali Aydın (19) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine götürülen yaralıların hayati tehlikeleri olmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Musa Öztürk - Güncel