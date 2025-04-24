İstanbul'da 6,2'lik depremin ardından 266 artçı sarsıntı kaydedildi

İstanbul beşik gibi! AFAD tedirgin eden rakamı paylaştı
Deprem sonrası fırsatçılar yine iş başında! Biri 550 bin TL indirdi, diğeri 500 bin TL fiyat artırdı

İnsanlar can derdindeyken fırsatçılar yine boş durmadı
Alman profesörden İstanbul uyarısı: 2 kritik senaryo var

Alman profesör, İstanbul için uyardı: Gerilim kayıyor, 2 senaryo var
İstanbul'un deprem haritası! İşte en yüksek riskli ilçeler

İstanbul'un deprem haritası! İşte en yüksek riskli ilçeler

Bursa'da Hafif Ticari Araç Kaza Yaptı: 3 Yaralı

Bursa'da Hafif Ticari Araç Kaza Yaptı: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına savrulan hafif ticari araçta 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri yok.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yol kenarına savrulan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

İznik'ten Gemlik istikametine seyreden Süleyman Aydın (49) idaresindeki 34 HMU 081 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarına savruldu.

Kazada, sürücü ile eşi Sevgi Aydın (44) ve oğlu Muhammet Ali Aydın (19) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine götürülen yaralıların hayati tehlikeleri olmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Musa Öztürk - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.