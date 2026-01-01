Haberler

İnegöl'de hafif ticari araçla cip çarpıştı: 3 yaralı

Güncelleme:
İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile cipin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araçla cipin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 20.00 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halinde olan İbrahim F. (62) yönetimindeki 16 J 0471 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde yavaşlayan Ramazan O. (33) yönetimindeki 16 KMR 18 plakalı cipe arkadan çarptı. Kaza sonucu sürücüler ile hafif ticari araçtaki yolcu Şükrüye F. (55) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
