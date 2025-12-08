Demir sopa ve yumruklarla birbirine saldırdılar
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Taraflar demir sopa ve yumruklarla birbirlerine saldırdı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.
Olay, saat 14.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Bursaray Emek İstasyonu yanında meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine demir sopa, tekme ve yumruklarla saldırdı. O anlar çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
