Bursa'da 'Golani' Suç Örgütüne Şafak Operasyonu: 9 Tutuklama

9 TUTUKLAMA, FİRARİ YÖNETİCİ DE YAKALANDI

Bursa merkezli 6 ilde, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Kenan Özcan'ın liderliğini yaptığı 'Golani' suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden E.T. ve M.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken; S.D., A.A.A., B.M., M.K., A.N.D., M.K.A., M.A., T.G. ve E.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan firari durumda bulunan örgüt yöneticisi A.K., güvenlik güçlerince İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. A.K.'nın 31 Ağustos günü adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sürdürülüyor.

Barış YILMAZ/ BURSA,