Bursa'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 1 tutuklama

BURSA'da polisin göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonunda, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı belirlenen 5 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 2 organizatör şüphelisinden 1'i tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesi, suç failleri ve organizatörlerinin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi. Bursa-Ankara Yolu Kestel girişi ile Gemlik Yolu Kurşunlu yol ayrımında durdurulan 2 araçtaki 5 yabancı uyruklu yolcunun kimliksiz olduğu, Türkiye'de yasal kalış haklarının bulunmadığı ve ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edildi. Yakalanan yabancı uyruklu kişiler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Polis ekiplerinin araştırmasında, yabancı uyruklu kişilerin organizatörlerle ücret karşılığında anlaşıp farklı illere sevk edilmek istendiği belirlendi. Göçmen kaçakçılığı organizatörü oldukları değerlendirilen araç sürücüsü 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğeri ise tutuklandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü'nün göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı