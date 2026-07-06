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Bursa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

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Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki bir geri dönüşüm tesisinde bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında maddi hasar oluştu.

Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çelebi Mehmet Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Ekiplerin yaklaşık 1,5 saatte söndürdüğü yangın nedeniyle geri dönüşüm tesisinde maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Cem Şan
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