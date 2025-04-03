Boykot çağrısı soruşturmasında 11 gözaltı! Aralarında ünlü oyuncu da var

Ünlü oyuncu dahil çok sayıda kişiye 'boykot' gözaltısı
Mart ayı enflasyon oranı belli oldu

Mart ayı enflasyonu belli oldu
Nisan ayı için kirada tavan zam oranı belli oldu

İşte Nisan ayı için kira tavan zam oranı
ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergileri listesinde Rusya yer almadı

Ekonomik savaş başlatan Trump'ın listesinde yer almayan tek ülke

Bursa'da Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın: 2 İşçi Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde meydana gelen patlama sonrası çıkan yangında 2 işçi yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alaaddinbey Mahallesi Taşlıpare Sokak'ta bir geri dönüşüm tesisinde, sprey tüplerinin istiflendiği makinede henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından iş yerinde yangın çıktı. Bu sırada vücutlarında yanıklar oluşan 2 işçi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı işçiler, ambulansla kaldırıldıkları Bursa Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürülen yangın dolayısıyla tesiste hasar oluştu.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.