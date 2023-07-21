Bursa'da meydana gelen kazada freni patlayan kamyon, yaya ve araçlara çarparak hasar verdi. Kazada yaralananlar olduğu belirtildi.

Bursa'da freni patlayan kamyon dehşet saçtı

Bursa'da kamyon yaya ve araçları biçti

BURSA - Bursa'da meydana gelen kazada Bursa istikametinden gelmekte olan profil yüklü kamyonun freni patlaması sonucu 2 araç ve bir motosiklete çarparak hasar verdi. Kamyon refüjdeki direklere çarparak durabildi.

Kaza, Bursa'nın Mudanya ilçesi Güzelyalı Eğitim Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde İDO istikametine doğru seyir halindeki Yusuf Özal D. idaresindeki 16 AC 5009 plakalı kamyonun freni patlaması sonucu meydana geldi. Freni patlayan kamyon arkur Kavşağı üzerinde ışıklarda bekleme halinde olan 16 BDJ 709 plakalı araca, daha sonra ise 16 AYM 575 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon üzerinde bulunan demir profillerin düşmesiyle yaya olarak seyir halinde bulunan Saliha Gündoğdu yaralandı.

Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Nazif Sofulu ve yaya Saliha Gündoğdu yaralanırken hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.