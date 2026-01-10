Haberler

Bursa'da tam fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Güncelleme:
Bursa'da saatteki hızı 105,5 kilometreyi bulan fırtına, bir evin bahçe duvarını yıktı. Yıkılan duvarın parçaları 7 otomobil, 2 kamyonet ve bir otobüse zarar verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DEVRİLEN BAHÇE DUVARI 10 ARACA ZARAR VERDİ

Yiğithan HÜYÜK/ BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
