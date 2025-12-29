Haberler

Bursa'da 19 yıla yakın kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı

Bursa'da, 18 yıl 9 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü H.Ö. yakalandı. H.Ö., dolandırıcılık ve sahtecilik suçlarından arandığı için emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Küçükbalıklı Polis Merkezi Amirliğine bağlı ekipler, durumundan şüphelendiği H.Ö'yü (48) durdurdu.

Ekipler, H.Ö'nün 3 yakalama kararı ve 18 yıl 9 ay 29 gün hapis cezasıyla arandığını belirledi.

"Kamu kurum ve kuruluşları tüzel kullanıcısının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından aranan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Cem Şan - Güncel
