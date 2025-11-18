Bursa'da Firari Hükümlü Yakalandı

Bursa'da "silahla yağma" suçundan 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince "silahla yağma" suçundan 2013 yılından bu yana aranan ve hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.V'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Yapılan incelemelerde, firari hükümlünün Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi'nde bir ikamette saklandığı belirlendi.

İkamete baskın yapan polis, H.V'yi gözaltına aldı.

H.V. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.