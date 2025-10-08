Haberler

Bursa'da Firari Hükümlü Yakalandı

Bursa'da Firari Hükümlü Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 16 yıl 11 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ö., jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 16 yıl 11 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranması ve 16 yıl 11 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ö'yü (27) yakalamak için çalışma başlattı.

Firari hükümlü, Yıldırım ilçesi Yenimahalle Mahallesi'nde olduğunun belirlenmesinin ardından yapılan operasyonla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan B.Ö, daha sonra cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gökçek'in oğlunu mest eden sözler

Erdoğan'ın parti grubundaki sözleri Gökçek'in oğlunu mest etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
800 kişilik köy takımı lig şampiyonluğuna 1 galibiyet uzakta

800 kişilik köy takımı lig şampiyonluğuna 1 galibiyet uzakta
İstanbul'un yanı başına kar yağdı

İstanbul'un yanı başına kar yağdı! Etraf beyaza büründü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.