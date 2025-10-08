Bursa'da Firari Hükümlü Yakalandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 16 yıl 11 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranması ve 16 yıl 11 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ö'yü (27) yakalamak için çalışma başlattı.

Firari hükümlü, Yıldırım ilçesi Yenimahalle Mahallesi'nde olduğunun belirlenmesinin ardından yapılan operasyonla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan B.Ö, daha sonra cezaevine teslim edildi.