Bursa'da FETÖ Üyeleri Yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin aranan şüphelilere yönelik başlattığı çalışmada, FETÖ üyesi olma suçundan haklarında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B. ve İ.A.'nın Karacabey'de olduğu belirlendi. 2 firari hükümlü, saklandıkları 2 ayrı adrese düzenlenen baskınla yakalandı. Gözaltına alınan E.B. ve İ.A., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel