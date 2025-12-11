3 aracın karıştığı kazada ölen sürücü toprağa verildi

BURSA'da, şeker pancarı yüklü TIR'ın, hafif ticari araç ile kamyonete çarpıp devrildiği kazada hayatını kaybeden Çetin Serbest (43), İnegöl ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün saat 11.30 sıralarında, İstanbul-İzmir kara yolunda meydana geldi. H.Y.'nin kontrolünü yitirdiği şeker pancarı yüklü 42 AZB 48 plakalı TIR, önce 16 KH 775 plakalı hafif ticari araca ardından bir mobilya firmasına ait 16 AJB 087 plakalı kamyonete çarpıp devrildi. Kamyonetin sürücüsü Çetin Serbest, yanındaki Ö.B., hafif ticari araçtaki H.B. ile TIR'ın şoförü H.Y. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan kamyonet sürücüsü Çetin Serbest, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Mobilya firmasının ortağı olduğu öğrenilen 3 çocuk babası Çetin Serbest için İnegöl ilçesi Üçevler Camisi'ndeki cenaze namazı kılındı. Cenazeye, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan ile Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, oda ve dernek başkanları, siyasi partilerin başkan ve yöneticileri ile mobilya esnafı katıldı. Serbest, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),