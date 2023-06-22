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Bursa'da Fabrikada Yangın Çıktı

Bursa'da Fabrikada Yangın Çıktı

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Boya kimyasalları üreten fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Yangın anında dumandan etkilenen 2 fabrika çalışanı hastaneye kaldırıldı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa'da, boya kimyasalları üreten fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Zarar meydana gelen fabrikada, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor. Yangın anında dumandan etkilenen 2 fabrika çalışanı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yanan fabrika ise dronla havadan görüntülendi.

Semih ŞAHİN-Yiğithan HÜYÜK/BURSA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih Şahin - Güncel

İtfaiye Bursa Güncel Haberler

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