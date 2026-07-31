Haberler

Bursa'da evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Bursa'da evinde çıkan yangında hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde Murat G. (55), tek katlı evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde Murat G. (55), tek katlı evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Osmangazi ilçesine bağlı Maksem Mahallesi Fırın Çıkmazı Sokak'taki tek katlı evde çıktı. Murat G.'nin yaşadığı evden yükselen alevleri fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin evde yaptığı kontrolde Murat G.'nin cansız bedeni bulundu. Murat G.'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Sinem Dedetaş tutuklandı

Sinem Dedetaş için mahkemeden jet hızında karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sendika başkanının maaşı ağızları açık bıraktı

Bunlar mı işçiyi temsil edecek? 1 milyon TL maaş alıyor

Sebte’de yüzerek sınırı geçmeye çalışan göçmen o anları kaydetti

Ülkeye yüzerek girdiği anları kaydetti! Hem de her saniyesini
Kuşadası’nda bıçaklı kavga: 1 ölü

Vahşice katledildi! Son anları kamerada
Kırıkkale’de görevden alınan muhtar ve eşi ’dolandırıcılık' suçundan tutuklandı

Muhtar kadın ile eşi tutuklandı! Suçlama çok ağır
Melih Gökçek'in bağışını Yeni Parti iade etti! Yaptıkları açıklama olay

Melih Gökçek'in bağışını iade etti! Verdikleri cevap olay
Uçakta gencin şımarıklığının bedeli ağır oldu

Uyarıları dinlemedi, şımarıklığının bedeli ağır oldu
Eda Ece gözyaşları içinde özür diledi: Haddimi aştım

Gözyaşları içinde özür diledi: Haddimi aştım