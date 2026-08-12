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İnegöl'de Yangında Mahsur Kalan Anne ve Engelli Kızı Kurtarıldı

İnegöl'de Yangında Mahsur Kalan Anne ve Engelli Kızı Kurtarıldı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evde çıkan yangında mahsur kalan fiziksel engelli kadın ve annesi, vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Dumandan etkilenen anne ve kızı hastaneye kaldırılırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde evde çıkan yangında mahsur kalan anne ile fiziksel engelli kızı, vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın söndürülürken, dumandan etkilenen anne ve kızı hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 20.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın ikinci katında çıktı. Evden yayılan dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Evde mahsur kalan fiziksel engelli Yasemin A. (36) ile annesi Sadegül A. (65), vatandaşlar ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, evin bir odasında hasar oluştu.

Yangında dumandan etkilenen anne ve kızı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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