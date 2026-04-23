Bursa'da evde çıkan yangında 1 kişi öldü

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan ev yangınında Onur Özlem hayatını kaybetti, dumandan etkilenen babaannesi hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 kişi öldü, dumandan etkilenen bir kişi ise tedavi altına alındı.

Çayır Mahallesi Hürriyet Sokak'ta 2 katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangın sonrası evde yapılan incelemelerde Onur Özlem'in (33) hayatını kaybettiği belirlendi.

Dumandan etkilenen Özlem'in babaannesi Ünzile Özlem (84) ise 112 Acil Servis ekiplerince Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vücudunun büyük bölümü yanan Onur Özlem'in cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Nuran Bıçak
