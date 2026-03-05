Haberler

Nagihan'ı barışma teklifini reddettiği için öldürmüş
Güncelleme:
Bursa'da Halit Dertli, eski sevgilisi Nagihan Karadeniz'i başından tabancayla vurarak öldürdü. Olay, Dertli'nin eski sevgilisiyle barışma teklifinin reddedilmesi üzerine gerçekleşti. Dertli, intihara kalkıştığı belirtiliyor.

BURSA'da Halit Dertli'nin (49), güzellik merkezinde eski sevgilisi Nagihan Karadeniz'i (40) başından tabancayla vurarak öldürüp, intihara kalkıştığı olaya ilişkin ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Dertli'nin, 1 yıl önce ayrıldığı eski sevgilisini barışma teklifini reddettiği için öldürdüğü belirtildi.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi Lefkoşa Caddesi'nde 7 katlı bir iş merkezinin 4'üncü katında bulunan güzellik merkezinde meydana geldi. Halit Dertli, eski kız arkadaşı Nagihan Karadeniz'in iş yerine gelerek içerideki herkesi dışarı çıkartıp kapıyı kilitledi. Ardından silah sesleri duyuldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İş yerinin kapısını kırarak içeri giren ekipler, Nagihan Karadeniz ve Halit Dertli'yi başlarından vurulmuş halde buldu. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Nagihan Karadeniz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Karadeniz'in cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, Dertli'nin ise yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü bildirildi.

1 YIL ÖNCE AYRILMIŞLAR

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, emlakçılık yaptığı ve farklı suçlardan kaydı bulunduğu öğrenilen Halit Dertli ile Nagihan Karadeniz'in 1 yıl önce ayrıldıkları belirtildi. Dün barışmak için eski sevgilisinin iş yerine gelen Halit Dertli'nin, ısrarına rağmen kendisini reddedince Nagihan Karadeniz'i tabancayla vurduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
