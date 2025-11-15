Haberler

Bursa'da Eski Sevgili Cinayeti: Yasemin Bulut Hayatını Kaybetti

Bursa'da börek almaya giden Yasemin Bulut, eski erkek arkadaşı tarafından tabancayla vuruldu. Olay sonrası Fevzi K. intihar girişiminde bulundu. Bulut olay yerinde hayatını kaybederken, Fevzi K. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

BURSA'da börek almaya gittiği işletmede eski erkek arkadaşı Fevzi K. (40) tarafından tabancayla başından vurulan Yasemin Bulut (40) yaşamını yitirdi. Olayın ardından işletmenin önünde kendini başından vuran Fevzi K., ağır yaralandı.

Olay, saat 10.00 sıralarından merkez Nilüfer ilçesi Dumlupınar Mahallesi Cevizlik Caddesi'nde meydana geldi. Sabah kahvaltı yaptığı işletmeye bir süre sonra geri dönen Fevzi K., bu sırada börek almaya gelen eski kız arkadaşı Yasemin Bulut'u tabancayla başından vurdu. Dışarı çıkan Fevzi K., caddede bu kez silahın namlusunu kendi başına doğrultup tetiği çekti. İşletme çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Yasemin Bulut'un hayatını kaybettiği belirlendi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Fevzi K. ise Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Fevzi K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
