Nagihan'ı barışma teklifini reddettiği için öldürmüş

Bursa'da Halit Dertli, eski sevgilisi Nagihan Karadeniz'i başından vurarak öldürdü ve intihara kalkıştı. Dertli'nin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilirken, cinayet sonrası olay yerinde 7 kurşun izi bulundu.

Bursa'da güzellik merkezinde eski sevgilisi Nagihan Karadeniz'i başından tabancayla vurarak öldürüp, intihara kalkışan Halit Dertli'nin, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Dertli'nin Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde emlak ofisi işlettiği, Karadeniz'in ise güzellik merkezinin sahibi olduğu belirtildi. Nagihan Karadeniz'in bugün ikindi vakti Mihraplı Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Halit Dertli'nin olaydan önce içeridekileri çıkardığı güzellik merkezinin kapısında 7 kurşun izi olduğu görüldü.

