Nagihan'ı barışma teklifini reddettiği için öldürmüş

EVLİ VE 2 ÇOCUK BABASIYMIŞ

Bursa'da güzellik merkezinde eski sevgilisi Nagihan Karadeniz'i başından tabancayla vurarak öldürüp, intihara kalkışan Halit Dertli'nin, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Dertli'nin Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde emlak ofisi işlettiği, Karadeniz'in ise güzellik merkezinin sahibi olduğu belirtildi. Nagihan Karadeniz'in bugün ikindi vakti Mihraplı Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Halit Dertli'nin olaydan önce içeridekileri çıkardığı güzellik merkezinin kapısında 7 kurşun izi olduğu görüldü.

Yiğithan HÜYÜK-Hüseyin SEZGİN/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı