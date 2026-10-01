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Bursa'da ehliyet sınavında usulsüzlük yapan şüpheli yakalandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde ehliyet sınavı için kopya düzeneği hazırladığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ehliyet sınavı için kopya düzeneği hazırladığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

İnegöl Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen ehliyet sınavında S.S'nin kopya çekmek amacıyla özel düzenek kurduğu ve kulak içi kulaklık kullandığı öne sürüldü.

Sınav sırasında durumundan şüphelenen gözetmenin yaptığı kontrolde düzenek tespit edildi.

Bunun üzerine sınav salonunda hakkında işlem yapılan S.S, polis ekiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan S.S. hakkında inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA
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