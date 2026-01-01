Bursa'da kar yağışı; kent merkezi beyaza büründü

EĞİTİME 1 GÜNLÜK KAR TATİLİ

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada kentte etkili olan kar yağışından dolayı don ve buzlanma riski nedeniyle eğitime yarın 1 gün ara verildi. Valiliğin resmi sanal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz genelinde etkili olan kar yağışı ve aşırı soğuk hava koşulları nedeniyle, meteorolojik verilere göre olağan dışı buzlanma ve don olaylarının meydana geleceği, hayatı olumsuz etkileyeceği ve bu durumun uzun süreceğinin değerlendirilmesi üzerine, 02 Ocak 2026 Cuma günü ilimiz genelinde örgün ve yaygın tüm eğitim kurumlarında (özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile Kur'an kursları dahil) eğitim-öğretime bir (1) gün süreyle ara verilmiştir.

Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) bir (1) gün idari izinli sayılacaktır."