İnegöl'de dur ihtarına uymayan sürücüye 450 bin lira ceza

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsüne toplam 450 bin lira para cezası uygulandı.

Mesudiye Mahallesi'nde, trafik polislerinin "dur" ihtarına uymayan 16 APG 391 plakalı motosiklet sürücüsü Ö.Ç. kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı.

Yapılan kontrolde 1,07 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücünün daha önce de aynı ihlal nedeniyle ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

Sürücüye "dur" ihtarına uymamaktan 200 bin lira, ehliyetsiz araç kullanmaktan 200 bin lira ve alkollü araç kullanmaktan 50 bin lira olmak üzere toplam 450 bin lira cezai işlem uygulandı.

Ayrıca motosiklet de 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Kaynak: AA