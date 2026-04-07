Haberler

Bursa'da düğün konvoyundaki araçların sahiplerine 660 bin lira ceza kesildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da düğün konvoyu oluşturarak trafiği tehlikeye düşüren araç sahiplerine toplam 660 bin lira ceza kesildi. Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçerek, tehlikeli seyreden araçları tespit etti.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Yiğitler Mahallesi Yıldırım Beyazıt Bulvarı'nda düğün konvoyu oluşturarak trafiği tehlikeye düşüren araçlara ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğünce çalışma yapıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemelerde, konvoy halinde tehlikeli şekilde seyreden araçlar tespit edildi.

Söz konusu araç sürücülerine 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/2-N-1 ve 65/1-G maddeleri kapsamında toplam 660 bin lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca ilgili sürücüler hakkında sürücü belgelerinin geçici süreyle geri alınması ve araçların trafikten menedilmesine yönelik işlemler gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Cem Şan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

