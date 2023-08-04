Bursa'da Doğal Gaz Yatırımları Değerlendirildi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı ve SOCAR Türkiye Doğal Gaz İş Biriminin üst düzey yöneticileri, Bursa'da devam eden ve planlanan doğal gaz yatırımlarını değerlendirmek için bir araya geldi. Bursa'yı alt ve üstyapı yatırımlarıyla sağlıklı bir geleceğe taşıyacak adımlar bir bir atılıyor. Dağ ilçeleriyle birlikte Bursa'nın tamamının doğal gaz hizmetiyle buluşması için önemli adımlar atılırken, devam eden ve kısa vadede planlanan doğal gaz yatırımları Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapılan toplantıda değerlendirildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı ve SOCAR Türkiye Doğal Gaz İş Biriminin üst düzey yöneticileri, Bursa'da devam eden ve planlanan doğal gaz yatırımlarını değerlendirmek için bir araya geldi.

Bursa'yı alt ve üstyapı yatırımlarıyla sağlıklı bir geleceğe taşıyacak adımlar bir bir atılıyor. Dağ ilçeleriyle birlikte Bursa'nın tamamının doğal gaz hizmetiyle buluşması için önemli adımlar atılırken, devam eden ve kısa vadede planlanan doğal gaz yatırımları Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapılan toplantıda değerlendirildi. Toplantıya Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra Bursa milletvekilleri Refik Özen, Mustafa Yavuz, Emel Gözükara Durmaz, Ahmet Kılıç ve Muhammet Müfit Aydın, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, SOCAR Türkiye Doğal Gaz İş Birimi Dağıtım Başkan Yardımcısı Ertan Yıldız ile Büyükşehir Belediyesi ve SOCAR Bursagaz bürokratları katıldı. Toplantıda halen doğal gaz bekleyen bölgelere bu hizmetin kısa sürede ulaştırılmasından, Ankara'da EPDK ve Enerji Bakanlığı düzeyinde yapılacak temaslara kadar pek çok konu ele alındı.

Doğal gaz çevresi genişliyor

Bursa'daki doğal gaz çerçevesinde genişletmeye yönelik toplantının ardından açıklama yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Yaklaşık üç yıl önce milletvekillerimizin meclisteki özel gayretleriyle, imarsız bölgelerin doğal gaza kavuşturulmasıyla alakalı karar alınmıştı. Biraz ilçe belediyelerimizin gayretleri, biraz da Bursagaz firmasının fedakarlıklarıyla geldiğimiz noktada birçok yeri halletmiş durumdayız. Mevcut eksikler ve aksaklar nelerdir? 2024 ve sonrasıyla alakalı yatırımlarla ilgili neler yapılır noktasında gayet güzel istişareler oldu. Tabii bu noktada EPDK'da ve Enerji Bakanlığı'nda takip edilmesi gereken konularla alakalı gerekli notlar alındı. Bu süreci de milletvekillerimizle birlikte inşallah Ankara'da takip edeceğiz. Artık bugün itibariyle 17 ilçemizin tamamında şükürler olsun ki 2021'den beri doğal gaz var. Tabii bu çerçevede daha da genişletilmesi için neler yapılabilir? Bu zor sürece rağmen onları istişare ettik. Ben emeği olan katkısı olan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA