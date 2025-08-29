Bursa'da Devrilen Tırın Sürücüsü Yaralandı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde S.A. tarafından kullanılan tır, virajda kontrolün kaybedilmesi sonucu devrildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı, kavşak ise ulaşıma kapatıldı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesin devrilen tırın sürücü yaralandı.
S.A. (57) idaresindeki 53 DZ 137 plakalı tır, Orhangazi Kavşağı'ndan Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'na bağlanan virajda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralı sürücü daha sonra ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan kavşak, kaza nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
Yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucunda tır çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Trafik ekiplerinin önlem aldığı bölgede, ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
Kaynak: AA / Musa Öztürk - Güncel