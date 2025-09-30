Bursa'da Devrilen Çöp Kamyonunun Altında Kalmaktan Son Anda Kurtulan Yaya

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kişinin, devrilen çöp kamyonunun altında kalmaktan son anda kurtulduğu kaza MOBESE kamerasınca kaydedildi.

Mevlana Mahallesi Samanlı Caddesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan çöp kamyonu, refüjü aşarak karşı şeride geçti.

Kamyonun devrilerek ters döndüğü kazada, yolun karşısına geçmek için trafik ışıklarında bekleyen bir kişi ise kazadan son anda kurtuldu.

Çevredeki bir MOBESE kamerasınca kaydedilen görüntülerde, seyir halinde olan kamyonun refüjü aşarak devrilmesi ve yayanın kıl payı kurtulduğu anlar yer alıyor.