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Bursa'da Dernek Lokali Kavgasında Bir Kişi Bıçakla Yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir dernek lokalinde alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada, bir kişi bıçakla ağır yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, olaya karışan şüpheli gözaltına alındı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir dernek lokalinde müşteriler arasında alacak-verecek nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi bıçakla ağır yaralandı.

Olay saat 21.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Turgutalp Mahallesi Mahmut Esatbey Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir derneğin lokalinde meydana geldi. Metin G. (59) ile Sebahattin U. (63) arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Metin G. üzerinde bulunan bıçakla Sebahattin U.'yu karnından yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Sebahattin U., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Sebahattin U'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli Metin G.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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