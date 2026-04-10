Bursa'da aracıyla akıntıya kapılan sürücünün cesedine ulaşıldı

Güncelleme:
Bursa'nın Karacabey ilçesinde, akıntıya kapılan 72 yaşındaki Turan Babaoğlu'nun cesedine ulaşıldı. Yoğun yağışlar sonrası yükselen su seviyesine rağmen karşıya geçmeye çalıştığı belirtilen Babaoğlu, çevredeki uyarılara rağmen dereye girdi ve akıntıya kapıldı.

Turan Babaoğlu (72), 16 TT 560 plakalı kamyonetiyle ilçe girişinde bulunan Canbalı Deresi Köprüsü altından anayola çıkmak istedi.

Son aylardaki yoğun yağışlar nedeniyle yükselen dere sularının yolu kapatmasına rağmen karşıya geçmeye çalışan Babaoğlu, çevredekilerin uyarılarına rağmen suda ilerlemeye devam etti.

Daha sonra akıntıya kapılan araç, suya gömüldü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda arama kurtarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Dalgıç polislerin de katıldığı aramada, aracın yeri tespit edildi.

Ekiplerce sudaki araçtan çıkarılan Turan Babaoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Araç ise vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kaynak: AA / Ayhan Fidan
