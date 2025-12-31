Haberler

Bursa'da dere yatağında erkek cesedi bulundu

Güncelleme:
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Selimzade Mahallesi'nde dere yatağında hareketsiz yatan bir erkek cesedi bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, cesedin 35 yaşındaki Nesip B. olduğunu belirledi. Ceset, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Selimzade Mahallesi 2. Beyazıt Caddesi'nde köprü altındaki dere yatağında bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kontrolünde Nesip B. (35) olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Yılmaz - Güncel
Haberler.com
500

