Bursa'da dere yatağında erkek cesedi bulundu

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde dere yatağında erkek cesedi bulundu.

Selimzade Mahallesi 2. Beyazıt Caddesi'nde köprü altındaki dere yatağında bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kontrolünde Nesip B. (35) olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.