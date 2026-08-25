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İnegöl'de Geri Dönüşüm Deposunda Yangın

İnegöl'de Geri Dönüşüm Deposunda Yangın
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 5 katlı bir apartmanın zemin katındaki geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Yangında depoda maddi hasar oluştu, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 5 katlı apartmanın zemin katındaki geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Yenice Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın zemin katında bulunan depoda çıktı. Geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu depoda, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede yayıldı. Depodan yükselen yoğun duman ise apartmanı sardı. Dumanı gören apartman sakinlerinin ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından tamamen söndürüldü. Depoda maddi hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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