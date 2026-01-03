Haberler

BUDO'nun 8 seferi iptal edildi

Bursa'da Deniz Otobüsleri'nin yarın yapılması planlanan 8 seferi, Marmara Denizi'ndeki şiddetli rüzgar ve dalga boyu nedeniyle iptal edildi. Sefer güvenliğinin tehlikeye girmemesi için bu karar alındı.

BURSA'da Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) yarın yapılması planlanan 8 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, Marmara Denizi'nde etkili olması beklenen şiddetli rüzgar ve dalga boyunun sefer güvenliğini olumsuz etkileyeceği belirtilerek, bazı hatlarda karşılıklı seferlerin gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu. Açıklamada, saat 08.00'deki ve 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş), 08.00'deki ve 11.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa-Armutlu, 10.00'daki Armutlu-İstanbul, 11.30'daki İstanbul-Armutlu ve 13.00'deki Armutlu-Bursa seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

