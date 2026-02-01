Haberler

Bursa'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Güncelleme:
İnegöl'de çıkan bir silahlı kavgada, damat Adem Ü. tarafından vurulan kayınpeder Ahmet Kalkancı hayatını kaybetti, kardeşi Halil Can Kalkancı ise yaralandı. Olayla ilgili damadın firar etmesi üzerine arama çalışmaları başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan silahlı kavgada, damadı tarafından vurulan kayınpeder öldü, oğlu ise yaralandı.

Kemalpaşa Mahallesi Hacı Süleyman Sokak'ta Adem Ü. ile kayınpederi Ahmet Kalkancı (69) ve kayınbiraderi Halil Can Kalkancı (37) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Adem Ü, yanında getirdiği tabancayla Ahmet Kalkancı ve Halil Can Kalkancı'ya ateş etti.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ahmet Kalkancı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ayağından yaralanan Halil Can Kalkancı'nın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Bu arada olayın ardından kaçtığı öne sürülen Adem Ü'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
