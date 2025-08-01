Bursa'da Cüzdan Hırsızlığı: Şüpheli Yakalandı

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde caddede yürüyen bir kadının cüzdanını çalan Ender Y., güven timleri tarafından yakalanarak tutuklandı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da, yolda yürüyen S.S.'nin (23) cebindeki cüzdanını çalan Ender Y. (32), güven timleri tarafından yakalandı. Hırsızlık, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 30 Temmuz günü saat 11.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. S.S. adlı kadın caddede yürürken cebinde bulunan cüzdan Ender Y. tarafından çalındı. Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Bir süre sonra durumu fark eden S.S.'nin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler, şüpheliyi kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Ele geçirilen cüzdan ise S.S.'ye teslim edildi.

Haber: Yiğithan HÜYÜK Kamera: BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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