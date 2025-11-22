Bursa'da Çöp Kamyonu Kazası: 78 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
Karacabey ilçesinde, manevra yapan çöp kamyonu 78 yaşındaki Mustafa Akman'a çarparak ölümüne sebep oldu. Sürücü gözaltına alındı.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir kişi çöp kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Garipçe Mahallesi'ndeki Ulu Cami yanında kurulan pazar yerinde manevra yapan H.K. (54) idaresindeki 16 TP 516 plakalı çöp kamyonu, Mustafa Akman'a (78) çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, aracın altında kalan Akman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücü gözaltına alınırken, cenaze Karacabey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ayhan Fidan - Güncel