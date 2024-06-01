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Kızlarını bıçaklayarak, oğlunu da boğarak öldüren baba tahliyesini istedi

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Bursa'da 3 çocuğunu vahşice öldüren baba Murat Kılıç, ifadesinde olay anını hatırlamadığını ve serbest bırakılmak istediğini söyledi.

Bursa'da çocuklarından Zeynep (11) ve Aslı'yı (6) bıçaklayarak, Muhammet Ali'yi (3) ise boğarak öldürüp polise teslim olan Murat Kılıç'ın (39) mahkemedeki ifadesinde, "Ne yaptığımı bilmiyorum. Yengem beni telefonla arayınca anladım. Üzerim kan olmuştu. Yaralandığımı sandım. Serbest bırakılmamı istiyorum" dediği belirtildi.

ÇOCUKLARINI ÖLDÜRÜP POLİSE GİTTİ

29 Mayıs'ta Bursa'nın Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi Bağlar Sokak'taki 4 katlı apartmanın bodrum katında meydana gelen olayda geçimini evlerde boyacılık yaparak sağlayan Murat Kılıç, kızları Zeynep ve Aslı Kılıç'ı bıçaklayarak, oğlu Muhammet Ali Kılıç'ı da boğarak öldürdü. Kılıç, olayın ardından polis ekiplerine giderek suçunu itiraf etti. Belirtilen adrese giden ekipler, üç çocuğun cansız bedenleriyle karşılaştı.

Bursa'da Çocukları Bıçaklayarak Öldüren Baba Mahkemede İfade Verdi

ÇOCUKLARIN VÜCUDUNDA 20 BIÇAK DARBESİ VARDI

Çocukların cenazeleri, Cumhuriyet savcısının incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopside, Murat Kılıç'ın kızlarının vücudunda yaklaşık 20 bıçak yarası tespit edildi. Çocukların cenazeleri, babalarından ayrı yaşayan anneleri Gülay Kılıç'ın yaşadığı Erzurum'un Karayazı ilçesinde toprağa verildi.

"ÜÇ KEZ CANIMA KIYMAK İSTEDİM, BAŞARAMADIM"

Murat Kılıç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kılıç, çıkarıldığı Nöbetçi 5'inci Sulh Ceza Mahkemesi tarafından, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA Muhabiri, Kılıç'ın nöbetçi mahkemede verdiği ifadeye ulaştı. Olay günü babasının evinde kaldığını belirten Kılıç, "Sabah, işe gitmek üzere uyandım. Sigara almak için markete gittim. Bu sırada eşimin, çocuklarımı yanından zorla alıp getirdiğime ilişkin şikayeti üzerine güvenlik güçlerinden hakkımda tedbir kararı çıktığını öğrendim. Kafam attı, işe gitmemeye karar verdim. Olay yerine gittim. Çok fazla hatırlamıyorum. Ne yaptığımı bilmiyorum. Ne olduğunu yengem beni telefon ile aradığında fark ettim. Bir anda üzerime baktığımda her tarafın kan olduğunu gördüm. Bu sırada yaralandığımı düşündüm. Ne yaptığımı o anda anladım. Evde üzerimi değiştirip dışarı çıktığımı, kağıtlara yazılar yazdığımı hatırlıyorum. Üç kez canıma kıymak istedim, başaramadım. Çok pişmanım. Tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmemi talep ederim" ifadelerini kullandı.

CEZAVİNDE TEK KİŞİLİK KOĞUŞTA KALIYOR

Tutuklandıktan sonra Bursa E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilen Murat Kılıç'ın, can güvenliği açısından tek kişilik koğuşta kaldığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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Yorumlar (5)

Cem Demirkaya:

Adam haklı tahliye edin bari cezasını dışarıdakiler versin

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Ali Tokgönül:

Uyutun gitsin .

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Yasef Behar:

Ne yaptığını hatırlamıyor. Hatırlanmayan bir cinayet için serbest olmak istiyor Daha ne

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Cem Demirkaya:

bilinci insanlar zaten cinayete meyilli olmazlar.bilincsiz insanlarinda toplum içinde dolaşması tehlikelidir ya tam tedavi yada mühebbet hapis

yanıt17
yanıt0
Baba Can:

Çıkınca da hatırlamazsan ne olacak ?

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0
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