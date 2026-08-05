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Mudanya'da tavuk çiftliğinde yangın: 12 bin tavuk telef oldu

Mudanya'da tavuk çiftliğinde yangın: 12 bin tavuk telef oldu
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir tavuk çiftliğinde çıkan yangında yaklaşık 12 bin tavuk telef oldu.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir tavuk çiftliğinde çıkan yangında yaklaşık 12 bin tavuk telef oldu.

Kırsal Dedeköy Mahallesi'nde bulunan bir tavuk çiftliğinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye, sağlık ve Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

Yangında, çiftlikte bulunan yaklaşık 12 bin tavuğun dumandan etkilenerek telef olduğu bildirildi.

Kaynak: AA
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