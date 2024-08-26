Bursa'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Eşref Dinçer Mahallesi Bayındır Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olay sırasında 3 kişi silahla yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, şüphelileri yakalamaya çalışıyor.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Eşref Dinçer Mahallesi Bayındır Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olay sırasında 3 kişi silahla yaralandı.
Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis, şüphelileri yakalamaya çalışıyor.