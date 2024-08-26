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Bursa'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Eşref Dinçer Mahallesi Bayındır Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olay sırasında 3 kişi silahla yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, şüphelileri yakalamaya çalışıyor.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Eşref Dinçer Mahallesi Bayındır Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında 3 kişi silahla yaralandı.

Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, şüphelileri yakalamaya çalışıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Bayındır 3-sayfa Gemlik bursa Olaylar Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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