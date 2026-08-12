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Bursa’da orman yangını kontrol altına alındı

Bursa’da orman yangını kontrol altına alındı
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Kestel ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangın nedeniyle Bursa-Ankara kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı. Çıkış nedeni araştırılıyor.

Bursa'nın Kestel ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

İlçeye bağlı Ümitalan mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Bu arada yangın nedeniyle Bursa-Ankara kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA
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