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Bursa'da Cezaevi İznindekine Silahlı Saldırı

Bursa'da Cezaevi İznindekine Silahlı Saldırı
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde cezaevinden izinli çıkan Temel A, silahlı saldırıya uğradı. Bacağından yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde cezaevinden izinli olarak çıkan kişi, silahlı saldırı sonucu yaralandı.

İlçeye bağlı Engürücük Mahallesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, Gemlik Açık Cezaevi'nden izinli çıkan Temel A'ya ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacaklarından yaralanan Temel A, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Gemlik Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Kazım Bulut - Güncel

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