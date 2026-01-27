Haberler

Bursa'da cezaevi firarisi 2 hükümlü yakalandı

Bursa'da Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cezaevi firarisi iki hükümlüyü düzenledikleri operasyonla yakaladı. M.E.D ve E.B isimli şahıslar, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunması nedeniyle cezaevine teslim edildi.

Bursa'da cezaevi firarisi 2 hükümlü polis operasyonuyla yakalandı.

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Küçükbalıklık Polis Merkezi Amirliği ekipleri, hakkında "haksız yere elde bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık" suçundan 21 yıl 7 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E.D'yi (26) yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan incelemenin ardından harekete geçen polis, M.E.D'yi yakaladı.

Emniyette götürülen M.E.D, burada yapılan işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranması bulunan kişilere yönelik yapılan çalışmalarda, çok sayıda yakalama kararı bulunan ve 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan E.B'yi yakalamak için harekete geçti.

Operasyon için harekete geçen polis, E.B'yi ikametinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen E.B, cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel
