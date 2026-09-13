Haberler

Bursa'da çevre ve iklim değişikliği farkındalık etkinliği düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) hazırlıkları kapsamında çocuklara yönelik çevre ve iklim değişikliği farkındalık etkinliği düzenlendi.

Bursa'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı ( Cop31 ) hazırlıkları kapsamında çocuklara yönelik çevre ve iklim değişikliği farkındalık etkinliği düzenlendi.

İklim değişikliğinin çocukların yaşam, sağlık, gelişim ve katılım hakları üzerindeki etkilerine dikkat çekilmesi, çocukların sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevrede yaşama hakları konusunda toplumsal bilinç oluşturulması ve çevresel süreçlere etkin katılımlarının desteklenmesi amacıyla Osmangazi Kent Meydanı ve Yıldırım Bayrak Meydanı'nda stantlar kuruldu.

Stantlarda, çocuklara yönelik rozet dağıtımı, yüz boyama, çevre ve iklim temalı sergi alanları, boyama çalışmaları ile eğitici oyunlar gibi çok sayıda etkinliğin yanı sıra tohum topları dağıtılıyor. Çocuk Hakları İl Komitesi üyesi çocuklar tarafından sokak röportajları yapılıyor.

Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal, burada yaptığı açıklamada, COP31'in 9-20 Kasım'da Antalya'da gerçekleştirileceğini bildirdi.

Bu konferansın Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenleneceğini belirten Uysal, şunları kaydetti:

"Geçen aylarda NATO toplantısında olduğu gibi önemli bir ses getirmesi beklenmektedir. Bu konferansta iklim değişikliğiyle mücadele, sera gazı emisyon oranlarının azaltılması, çevre ve pek çok konuda önemli kararların alınacağı, ciddi bir ses getirecek önemli bir konferans niteliğindedir. Bakanlığımızca, bugün itibarıyla Türkiye genelinde 95 ayrı noktada, Bursa'da da Osmangazi Kent Meydanı ve Yıldırım Bayrak Meydanı'nda Çocuk Hakları Komitesi üyesi çocuklarımızın hazırladığı bir dizi etkinlikle COP31'e destek sağlamış olacağız."

Gönüllü Sıla Gündoğdu, sıfır atık ve iklim temalı çok sayıda etkinlik hazırladıklarını belirterek, "Burada farklı etkinlikler oluştursak da aslında amaç aynı, farkındalık yaratmak. Çocuklarla beraber küçük tohum topları yaptık. Sıfır atıktan, gazetelerle kapladık. İçinde çam tohumu var." dedi.

Stantlar gün boyu ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA
Yatırımcıları yanıltan hesaplara soruşturma! Jandarmaya talimat verildi

Savcılık paylaşımların peşine düştü! Kimlikleri tek tek belirlenecek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kavacık üzümü bahçede 60, markette 200 lira! Üretici aradaki fiyat uçurumuna isyan etti

Bahçede 60, markette 200 lira! İzmir'in ünlü ürününde fiyat şoku
Kız Kulesi sahilinde can pazarı! Dalgıç son anda kurtarıldı

Kız Kulesi sahilinde can pazarı! Dalgıç son anda kurtarıldı
Apple'ın katlanabilir telefonu yok sattı! Stoklar 2 dakikada bitti

"Kimse bu parayı vermez" denildi, telefonun stokları 2 dakikada bitti
Ebeveyn banyosuna girdi, çıktığı yere inanamadı

Daireyi gezerken ebeveyn banyosuna girdi, çıktığı yere inanamadı
Memur emeklisinin 'seyyanen zam' talepli dosyası AYM'de tek çatı altında

Memur emeklisine seyyanen zam talebi tek çatı altında birleşti
Ermenistan'dan Türkiye için tarihi mesaj: Her an hazırız

Türkiye için tarihi mesaj! "Her an hazırız" diyerek duyurdular
Özgür Özel'in 'Hesap verecekler' çıkışına AK Parti'den çok sert tepki

Özel'in Üsküdar'da sarf ettiği cümleye AK Parti'den çok sert tepki