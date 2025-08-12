Bursa'da Çay Ocağında Ölü Bulunan Çalışan Şok Etti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, çalıştığı çay ocağında kendisinden haber alınamayan 40 yaşındaki Berat D. ölü bulundu. Ailesinin ihbarı üzerine kapısı kırılan iş yerinde hareketsiz bir şekilde yatarken bulunarak sağlık ekiplerinin kontrolüyle hayatını kaybettiği belirlendi.

Mahmudiye Mahallesi Egemen Sokak'ta bulunan çay ocağında çalışan Berat D'den (40) uzun süre haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenerek iş yerine gitti.

Kapının kilitli olduğunu gören ailenin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince kapısı kırılarak içeri girilen iş yerinde Berat D. hareketsiz şekilde yatarken bulundu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Berat D'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Berat D'nin cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığı'na gönderildi.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
