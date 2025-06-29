Bursa'da Buğday Tarlasında Yangın Çıktı

Bursa'da Buğday Tarlasında Yangın Çıktı
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İnegöl'de çıkan yangında 50 dönüm buğday tarlası yandı. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde buğday tarlasından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 50 dönüm buğday tarlası yandı.

Yangın, İnegöl'ün kırsal Sungurpaşa Mahallesi'nde buğday ekili arazide çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Boğazköy Mahallesi sakinleri de traktör ve tankerlerle söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın, 1 saat süren müdahaleyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 50 dönüm buğday ekili tarla tamamen yandı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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