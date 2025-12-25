BUDO'nun 1 Ocak'taki 2 seferi iptal edildi
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 01.01.2026 tarihindeki 2 seferinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi. BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, 01.01.2026 tarihindeki saat 07.00 Bursa-(Mudanya)- İstanbul (Kabataş) ve 08.00 İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel