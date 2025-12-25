Haberler

BUDO'nun 1 Ocak'taki 2 seferi iptal edildi

BUDO'nun 1 Ocak'taki 2 seferi iptal edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), 1 Ocak 2026'da düzenlenmesi planlanan iki seferin olumsuz hava koşulları yüzünden iptal edildiğini duyurdu. İptal edilen seferler Bursa-Mudanya-İstanbul ve İstanbul-Bursa seferleri olarak belirlendi.

BURSA'da Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) 1 Ocak'ta yapılması planlanan 2 seferi, olumsuz hava koşulları gerekçe gösterilerek iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 01.01.2026 tarihindeki 2 seferinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi. BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, 01.01.2026 tarihindeki saat 07.00 Bursa-(Mudanya)- İstanbul (Kabataş) ve 08.00 İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Türkiye genelinde tahliye coşkusu: Cezaevleri önünde bayram havası esti

Türkiye'nin dört bir yanında aynı sevinç görüntüleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara'da düşen uçağın pilotunun son cümlesi: Arıza çok büyük

Ankara'da düşen uçağın pilotunun son cümlesi bu olmuş
İşte memur ve emekli zammı için kulislerde konuşulan en güçlü rakam

İşte memur ve emekli zammı için en güçlü rakam
RTÜK affetmedi: İşte Kısmetse Olur'da radara takılan sahne

RTÜK bunu affetmedi
Canlı yayında cinayet itirafı

Canlı yayında cinayet itirafı
Ankara'da düşen uçağın pilotunun son cümlesi: Arıza çok büyük

Ankara'da düşen uçağın pilotunun son cümlesi bu olmuş
Babasına kızıp girdiği işte paraya para demiyor: Memur olsaydım bu kadar kazanazmadım

Babasına kızıp girdiği işte paraya para demiyor: Memur olsaydım...
Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si filtrenin ayarını kaçırdı

Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si filtrenin ayarını kaçırdı